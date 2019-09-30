Tıp hukuku kongresi için geri sayım başladı

BUGÜN NELER OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen VI. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Kuşadası Ricmond Ephesus Resort Hotel'de gerçekleştirilecek. Bu yıl da ulusal düzeyde gerçekleştirilecek kongrede; dünya ölçeğinde tanınan, ülkemizin dört bir yanından konusunda uzman birçok konuşmacı ve konuya ilgi duyan katılımcılar bir araya gelecek. Kongrenin ana teması, "Maluliyet olgularına yaklaşım" ve "Bilirkişilikte güncel gelişmeler" olarak" belirlendi.