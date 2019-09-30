Tırnak yeme alışkanlığı uzun yıllar sürebilen bir alışkanlıktır. Psikolojiye veya strese bağlı olarak uzun yıllar tırnak yeme alışkanlığı edinmiş birçok insan vardır. Özellikle çocukluk çağında başlayan bu alışkanlık aslında vücuda çok zarar vermektedir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI OLAN ÇOCUĞA ÖNLEM ALINMALI

Herhangi bir sebepten dolayı tırnak yeme alışkanlığı edinmiş çocukların aileleri bu durumu fark ettikleri an mutlaka müdahale etmelidir. Gerekli önlemler alınmalı ve bu alışkanlık bıraktırılmalıdır.

Çocuklar neden tırnak yer?

Üzüntü veya stres tetikler

Herhangi bir nedenden dolayı çocuğun yaşamış olduğu üzüntü, sıkıntı, korku ve öfke duygularını çocuklar tırnak yeme alışkanlığı edinerek dışa vurabilmekteler.

Cezalandırılan çocuklarda daha sık görülmektedir

Çocuklar bazen kendilerine duymuş olduğu güvensizliği cezalandırılmaktan veya eleştirilmekten duymuş olduğu kaygıyı bu şekilde dışarıya yansıtırlar.

Rol model önemli

Aile içerisinde veya çevresinde tırnak yiyen bir modelin varlığı da çocuklarda bu alışkanlığı tetikleyebiliyor.

Kıskançlık, çocuğun tırnak yeme alışkanlığı edinmesine neden olabilir

Yeni bir kardeşin doğumu bu alışkanlığı ortaya çıkarabilir.

Boşanma veya aile içi sorunlar bu alışkanlığı doğurabilir

Anne babanın boşanması, sevilen birinin hastalanması, aile içi huzursuzlar da çocuklarda bu davranışı başlatabilmektedir.

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

- Öncelikle bu davranışı ortaya çıkartan sebepleri bulup onları ortadan kaldırmak gerekmektedir. Çocuğun ne sebeple tırnak yediğini bilmek gerekmektedir.

- Tırnağa acı biber, oje, uhu gibi maddeler sürülmemelidir. Bu doğru bilinen en büyük yanlış arasında yer alır. Yapılan bu hata çocukta bu davranışın artmasına neden olabilmektedir.

- Çocuğa duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade edebileceği bir ortam sağlanmalıdır. Çocukla gerekirse daha sık iletişime geçilmeli varsa bir sorunu öğrenilmelidir.

BUGÜN NELER OLDU

- Televizyon seyrederken içeriklere dikkat edilmelidir. Evde sürekli korku temalı dizi veya filmler izletilmemelidir.