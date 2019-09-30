Volovan nedir, nasıl yapılır? İşte Mantarlı tavuklu volovan tarifi!

Hem kolay hem pratik olarak hazırlanan volovan yemek listelerinde aranan başlıklar arasında yer aldı. Midenizi ve gözünüzü doyuracak olan yemeğin malzemeleri ve hazırlanışını haberimizde derledik. Peki Volovan nedir? Mantarlı tavuklu volovan tarifi nasıl yapılır?

VOLOVAN NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kuş yuvasına benzeyen, içerisinde çeşitli malzemeler girerek yapılan Volovan, Fransızca ''rüzgarda uçan'' anlamına gelen Vol-au-vent kelimesinden gelir. İçi oyulmuş milföy hamurundan yapılan, tarta da benzeyen Fransız menşeli, Volovan, hem tatlı hem de tuzlu tariflerle yapılan bir hamur çeşididir.

Volovan çine ton balığı, et sote, kıyma koyularak sıcak servis edilebildiği gibi, çeşitli salatalar ya da mevsim meyveleri konularak da servis edilebilir.

MANTARLI TAVUKLU VOLOVAN TARİFİ!

Malzemeler

12 adet milföy hamuru

1 yumurta sarısı

Yarım kilo tavuk göğüs eti

2 kaşık zeytinyağı

10 adet mantar

1 küçük boy soğan

2 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

2 yemek kaşığı konserve mısır

1 paket süt kreması

100 gram rendelenmiş kaşar

Tuz

Karabiber

Tavuklu Volovan Tarifi Yapılışı

Yemeklik kıydığımız soğanları renkleri değişene kadar zeytinyağında kavuruyoruz. Ardından ufak doğradığımız mantarlarımızı da ilave edip 2-3 dakikada o şekilde kavurup ufak sotelik hazırladığımız tavukları katıyoruz. Tavuklar kavrulunca sırasıyla zeytin, mısır ve süt kremamızı da (İç harcı sulu olsun isterseniz kremayı 1.5 paket olarak da kullanabilirsiniz.) ilave edip krema yoğunlaşınca baharat ve tuzu ekleyip iç harcı soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada milföylerimizin 8 tanesinin ortalarını volovan kalıbı veya bardak yardımı ile keserek çıkarıyoruz. (Çıkardığınız parçaları buzlukta saklayıp daha sonra kokteyl sosislere sararak sosisli milföy şeklinde değerlendirebilirsiniz.) İçlerini çıkardığımız milföyleri ikişer ikişer üst üste koyup diğer 4 milföyün üzerlerine yerleştiriyoruz. Sonuçta 4 adet üçer katlı çanak görevi görecek milföy elde etmiş oluyoruz. Milföylerimizin ortaları pişince kabarmasın diye sadece ortalarına bıçakla delikler açıyoruz. Ve milföylerimizin üzerine yumurta sarısını sürüp daha önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına veriyoruz. Milföyler kızarınca fırından çıkarıp, soğuttuğumuz tavuklu harcımızı içlerine doldurup üzerlerine kaşar rendeleyip sıcak fırında 1 dakika kadar kaşarların erimesini bekleyip sıcak servis ediyoruz. Afiyet olsun.