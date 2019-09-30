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'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı. Taksiciyi bıçaklayarak, gasp girişiminde bulunan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 10:09
Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Taksi şoförü Musa Anık saat 20.00 sıralarında Florya'dan bir müşteri aldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yolcu Zeytinburnu'na gitmek isteğini söyledi. Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokakta ineceğini söyleyen adam ineceği yere geldiğinde cebindeki bıçağı çıkardı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Taksi şoförü Anık'ın boğazına bıçağı dayayan yolcu paraları istedi. Anık, kendini korumak isterken, bu sırada şüpheli, taksi şoförünü boğazından bıçakladı. Kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakalandı. Linç edilmek istenen gaspçı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı. Boğazından ve elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı
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