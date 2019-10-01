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Anaokulunda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı

’in Gaziemir ilçesindeki anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladıkları ve kaba davrandıkları belirlenen 2 öğretmen hakkında, idari inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 23:01
Anaokulunda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı
İlçede hizmet veren özel anaokulunda okuyan 3 yaş grubu öğrencilerinin, annelerine, öğretmenlerinin kendilerine çok kızdığını söylemesi üzerine, veliler okula gitti. Okul müdürüyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen veliler, öğretmenler G.K. ve S.A.'nın, çocuklara fiziksel şiddete varacak derecede kaba davrandığını fark etti.


Velilerin şikayeti üzerine, söz konusu öğretmenler hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı. Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine, savcılık da adli soruşturma başlattı.
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Anaokulunda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı
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