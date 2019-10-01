Annesinin terlik atması sonucu oğlunun dişi kırıldı, 'oyun oynarken oldu' dedi

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya anne F.T., baba E.M.T. ve taraf avukatları katıldı. Anne F.T. yaptığı savunmada, çocuğunun dişinin oyun oynarken kırıldığını iddia ederek, "Olay tarihinde 7 yaşlarında olan oğlum ve 3 yaşında olan oğlum ile üçümüz yastık fırlatmaca oynuyorduk. Bazı yumuşak peluş oyuncakları da birbirimize atıyorduk. Ancak oğlum M.K.T. terliğe yöneldi ve terlikleri bize atmaya başladı. Ben de 'oğlum onu atmak olmaz bırak' dedim. Attığı terliği yan tarafa doğru atarken oğlum da terliği kapmak için hamle yaptı. Benim attığım terlik hata ile üst dudağına geldi ve üst iki dişi de bunun sonucu darbe alarak çıktı. Bu iki dişi zaten üst süt dişleriydi. Zaten çıkacak ve kökünden yeni dişleri gelecekti" ifadelerini kullandı.



KASIK BÖLGESİNE TERLİK ATMASI SONUCU DA CEZA ALDI



Öte yandan, anne F.T., çocuğunu kasık bölgesine 'silahtan sayılan terlik' fırlatması sonucu da 150 gün adli para cezası alırken, baba E.M.T. annenin şiddeti sonrasında kesinleşen cezanın bulunması ve aile mahkemesinden taleplerinin olmasına rağmen anneye uzaklaştırma kararı verilmediğini öne sürdü.

BUGÜN NELER OLDU