Aside tatlısı nasıl yapılır? İşte Kayseri yöresinin lezzeti Aside tatlısı tarifi..

Aside tatlısı içeriğindeki pekmezle yiyenlere adeta bir lezzet şöleni yaşatıyor. Tadı un helvasını andıran ancak farklı malzemelerle yapılan bu tatlı vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. İçerisine eklediğiniz ceviz veya fındıkla tadına tat katacağını Aside tatlısı tarifi haberimizde. Peki, Aside tatlısı nasıl yapılır? İşte detaylar…

ASİDE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-3 yemek kaşığı un

-1 su bardağı pekmez

-2 su bardağı su

Üzeri için;

-Ceviz

ASİDE TATLISI NASIL YAPILIR?

-Bu tarifte dilediğiniz tatlı türünde pekmez kullanabilirsiniz. Eğer pekmez yeterince tatlı değilse içerisinde 2 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz.

-Önce pekmez ile suyu bir kapta iyice çırpın.

-Daha sonra tavada yağı eritin ve unu ilave edip kavurun.

-Kavurduğunuz hamura pekmezli suyu ilave edip, karıştırmaya devam edin.

-Koyu bir kıvama geldiğinde servis tabağına alın ve üzerini cevizle süsleyin.

-İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin.

Afiyet olsun.