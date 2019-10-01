Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda dev fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında!

4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda dev fırsatlar! ürünler kataloğu tam liste yayında!

Haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Yeni haftaya ilişkin kataloğu tam listesi dopdolu. Bu haftaya özel olarak yayınlanan katalogda teknoloji ve çeyizlik ürünler müşterilerini bekliyor. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz elektrikli süpürge, MEIZU Note 8 64 GB cep telefonu oldu. Teknolojik ürünlerden çeyizlik ürünlere sayısız indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar Cuma gününe özel aktüel kataloğu inceleyerek en yakın mağazadan alışveriş yapabilir. İşte 4 Ekim ürünler kataloğu indirimli tam listesi…

Giriş Tarihi: 1.10.2019 11:52
BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda dev fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında!

Yeni haftaya ilişkin 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Şimdi ise katalogda yer alan indirimli ürünler listesi müşterilerini bekliyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM kataloğunda yer aldı. Özel olarak yayınlanan kataloğun dikkat çeken ürünleri ise teknolojik aletler ve çeyizlik ürünler oldu. Bunun akabinde vatandaşlar '' 4 Ekim Cuma ürünler listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Ekim indirim listesinde ihtiyaçlarınız doğrultusunda birçok farklı kategoride indirim mevcut olacak.

4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta özellikle çeyizlik ve teknolojik ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Öne çıkan ürün ise hiç şüphesiz Meizu Note 8 cep telefonu, Tefal buhar kazanlı ütü, fanlı ısıtıcı oldu. Aşağıda bulunan görsele tıklayarak 4 Ekim BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM 4 Ekim aktüel ürünler kataloğunda dev fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN