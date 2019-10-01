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Çekici şoförü "arabamı çizdin" diyen vatandaşa sopayla saldırdı!

’da aracına zarar verdiği iddiasıyla bir vatandaş çekiciyi takip etmeye başladı. O sırada vatandaş ile çekici şoförü arasında kavga yaşandı. Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırırken polis saldırıyı engelledi. Kavga anları, çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 11:10
Çekici şoförü arabamı çizdin diyen vatandaşa sopayla saldırdı!

Sultanbeyli'de iddiaya göre çekici şoförü bir vatandaşın arabasını çizerek zarar verdi. Bunun üzerine vatandaş da çekici şoförünü takip etmeye başladı. Otoparkta bir araya gelen taraflar burada birbirlerine girdi. Çekici şoförü vatandaşa aracından aldığı sopayla saldırırken, polis çekici şoförünü engelledi.

Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırdı, polis engelledi

O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaş ile çekici şoförü kavga ediyor, şoför vatandaşa sopayla saldırırken polis şoförü engelliyor. Görüntüleri çeken şahsın videoda 'Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar! Ben emniyete de haber verdim adam bana burada saldırıyor. Her yerimi parçaladı, yırttı. Babam yaşında adam' ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.

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Çekici şoförü "arabamı çizdin" diyen vatandaşa sopayla saldırdı!
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