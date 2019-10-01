Çekici şoförü "arabamı çizdin" diyen vatandaşa sopayla saldırdı!

Sultanbeyli'de iddiaya göre çekici şoförü bir vatandaşın arabasını çizerek zarar verdi. Bunun üzerine vatandaş da çekici şoförünü takip etmeye başladı. Otoparkta bir araya gelen taraflar burada birbirlerine girdi. Çekici şoförü vatandaşa aracından aldığı sopayla saldırırken, polis çekici şoförünü engelledi.

Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırdı, polis engelledi

O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaş ile çekici şoförü kavga ediyor, şoför vatandaşa sopayla saldırırken polis şoförü engelliyor. Görüntüleri çeken şahsın videoda 'Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar! Ben emniyete de haber verdim adam bana burada saldırıyor. Her yerimi parçaladı, yırttı. Babam yaşında adam' ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.