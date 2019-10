Cennet’in çığlığı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da annesi, babası tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki Cennet Göztepe'nin, internette "Annemin ölmesini istemiyorum" diyerek başlattığı imza kampanyasına destek çığ gibi büyüyor... İstanbul'da yaşayan Merzuka Altunsöğüt (43) eşi Soner Göztepe'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 7 yıl önce ayrıldı. Merzuka Altunsöğüt, 23 yaşındaki kızı Cennet Göztepe ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı. 2013'te boşanma davası sürerken, talihsiz kadın eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yakalanan Soner Göztepe ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 Eylül'de iki yıl önce boşandığı eski karısının evine giden Göztepe, burada aile fertleriyle tartışma yaşadı. Aile, tartışma sırasında yaralanan oğulları için hastaneye gitti. Hastanede Soner Göztepe cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Bu sırada araya girip babasına engel olmaya çalışan Cennet Göztepe de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.Babasının elindeki bıçakla yaralanan 23 yaşındaki Cennet Göztepe, tüm dünyada "İmza toplama sitesi" olarak bilinen Change.org'da "Annemin ölmesini istemiyorum" diyerek imza kampanyası başlattı. Cennet Göztepe, şöyle seslendi: "Annem, 6 Eylül Cuma akşamı, 7 yıldır ayrı yaşadığı ve 2 yıl önce boşanmış olduğu babam tarafından yine bıçaklı saldırıya uğradı. Annemi korumaya çalışırken ben ve kardeşim de yaralandık. Babam için uzaklaştırma kararı vardı, anneme yaklaşması yasaktı. Karara uymayan bu adam, saldırı akşamı gözaltına alındı ve ertesi gün yine serbest bırakıldı. Şimdi yeniden tutuklu ama her an bırakılması mümkün. Avukatımız var, adli süreci uyguluyor ama maalesef can güvenliğimiz yok. Ben 'annem ölmesin, kadınlar için bir şeyler değişsin' diye uğraşıyorum. Bir çok evlât gibi ben de, kardeşim de annesiz kalmak istemiyoruz." Cennet Göztepe'nin başlatığı imza kampanyasına 42 binden fazla kişi imzalayarak destek oldu.