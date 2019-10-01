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Ekim ayı yatan iller sorgulama ekranı: yattı mı?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşların faydalandığı ekim ayının başlamasıyla araştırılmaya başlandı. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki aylığı yattı mı? Ekim ayı sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:23
Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Evde bakım aylığı yattı mı?

, evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli olan kişilerin faydalandığı ücrete denmektedir. Her ay yatırılan maaş için ekim ayına girdiğimiz bu günlerde " aylığı yatan iller" sorgulanmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ekim ayı yatan iller sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde…

EKİM AYI EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşı alan kişilerin araştırma konusu haline gelen bu konu hakkındaki tüm detayları haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

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Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Evde bakım aylığı yattı mı?
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