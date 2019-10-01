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Evin penceresine atılan paniğe neden oldu

’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı () atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 04:30 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 04:31
Evin penceresine atılan patlayıcı paniğe neden oldu

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı.

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Evin penceresine atılan patlayıcı paniğe neden oldu
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