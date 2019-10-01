Genç kız evinin önünde vurulmuş halde bulundu

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İstanbul Sancaktepe'de evinin önünde silahla vurulmuş halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide A. silahla karnından vurulmuş halde evinden çıktı ve kaldırıma yığıldı. Zahide A.'yı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde bir adet ruhsatsız silah ve 2 adet boş kovan bulundu. Polis, Zahide A.'nın anne ve ağabeyi, ifadeleri alınmak üzerine emniyete götürüldü. Zahide A.'nın evde çarşaflı bir kişiyle karşılaştığını ve o kişinin kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.