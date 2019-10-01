Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Güngören'de boş arazide ceset bulundu

Güngören'de boş arazide ceset bulundu

Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında bir tabanca bulan polis ekipleri, olayın mi mı olduğunu araştırıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 15:10
Güngören'de boş arazide ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Gençosman Caddesi Ensar Caddesi üzerindeki boş arazide, hareketsiz yatan bir kişi gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinde kimlik bulunmayan 30-35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin yanında bir tabanca bulan polis ekipleri, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Olay yerindeki incelemelerin ardın cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de boş arazide ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN