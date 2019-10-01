Halk otobüsü durağa daldı: 4 ölü, 10 yaralı

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Ankara'da özel halk otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa dalması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Baki Ayaz yönetimindeki halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, otobüsteki yolcuların da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 4 ağır yaralıdan biri daha hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Baki Ayaz, gözaltına alındı.Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, "Teknik arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecek. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş" dedi.