İmamlar, cemaatle fidan dikecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı.

Ezan ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, hayatın içinde camilerin, camilerde hayatın bulunduğu gerçeğine daha güçlü şekilde dikkat çekilmesi amacıyla "cami ve hayat" konusunu gündeme taşıdıklarını belirtti.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'e göre yeryüzünde insanlar için inşa edilen ilk mescidin Kabe olduğunu hatırlatarak Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret etmesinin ardından edep, ilim ve irfanın aşılandığı merkez olan Mescid-i Nebi'yi inşa ettiğini söyledi.

Hazreti Muhammed'in inşa ettiği "model şehir" Medine'yi örnek alan Müslümanların kurdukları medeniyetlerde hayatın ve şehirlerin daima cami merkezli planlandığını aktaran Erbaş, böylece hayatın bütün yönleriyle caminin öğrettiği ve temsil ettiği değerlerle inşa edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

"İSLAM TOPLUMLARINDA ORTAK BİLİNCİN OLUŞTUĞU MEKAN"

Erbaş, caminin, müminin kendi kalbiyle ilişkisinin ve Allah ile iman bağının en güçlü bulunduğu yer olduğunu ifade ederek "Camiler, toplumun her kesiminden insanların hiçbir ayrıma gitmeden bir araya geldikleri, bütün siyasi görüş ve farklı düşünüşlerin üstünde, milletçe hep beraber kaynaşma, kardeşlik ve muhabbeti yaşadıkları yerdir. İslam toplumlarında ortak bilincin ve şuurun oluştuğu mekandır." diye konuştu.

Camilerin İslam'da çok özel bir konuma sahip olduğunu dile getiren Erbaş, "Bugün de bütün bir millet ve ümmet olarak bizim beraberce sahiplendiğimiz en güçlü ortak zeminimiz camilerimizdir. İstiklal Mücadelesi'nden 15 Temmuz'a zor zamanlarımızda camilerimiz, ortak hareket noktamız olmuştur. Dolayısıyla birlik ve beraberlik açısından en güçlü mekanımız da camilerimizdir. Bunu muhafaza etmek ve bu konuda hassas olmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, camilerin fiziki planlaması ve konseptinin geliştirilmesi için çalıştıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftasında 'Cami ve Hayat' teması çerçevesinde, 6 Ekim Pazar günü sabah namazından sonra bütün camilerimizde din görevlisi hocalarımız öncülüğünde cemaatimizle fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle milyonlarca ağaç dikmiş olacağız. Biliyoruz ki ağaç, tabiata hayat vermektir. Böylece din görevlisi hocalarımız da çevre ahlakı ve tabiata karşı sorumluluk bilinci konusunda da en güzel örnekliği göstermiş olacaklar."

"CAMİLER SADECE İBADET EDİLEN MEKANLAR DEĞİL"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bütün din görevlilerini tebrik etti. Camilerin sadece ibadet edilen mekanlar olmadığına dikkati çeken Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Müslümanların, İslam'ın bir tek ibadet yeri camiler ve mescitlerimizdir. Onun yerine başka ibadet yerleri koyma çabaları bence doğru değildir, beyhudedir. Elbette İslam içerisinde farklı mezhebi anlayışlara ya da yollara ait topluluklar var. Bunların toplanma yerleri ve dergahları olabilir ama cami Müslümanların ortak ibadet yeridir. İnşallah kıyamete kadar da bu böyle sürecektir."

Destici, İslam dünyasında yaşanan çatışma ve savaşa din görevlilerinin "Dur" diyebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemiz içindeki terör belası başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine, ayrılıkçı ve bölücü hareketlere karşı birliğimizin, dirliğimizin teminatı olan yerlerin başında camilerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız gelmektedir. Camilerimizde görev yapan din adamlarımızın yanı sıra camilerimizi yaptıran milletimize ve hayırseverlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Birileri rahatsız olsa da bu Müslüman Türk milleti cami yaptırmaya ve caminin görevlisine sahip çıkmaya da devam edecektir. Bu konuda öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine ve görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Programda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi ve müezzinler tarafından sala okundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan ve Kazakistan Müslümanları Dini İdare Başkanı Serikbay Oraz'ın da katıldığı programda, "Cami ve Hayat" temasıyla hazırlanan video gösterildi.