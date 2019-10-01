Karamürsel’de iğrenç olay

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Kocaeli'ninKaramürsel ilçesinde R.G. (16) adlı genç kızın alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine polis harekete geçti. R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda 2 kişi gözaltına alınırken, aralarında esnafın da bulunduğu şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.Karamürsel'de, R.G. iddiaya göre uyuşturucu ve alkol verilip bir grup kişi tarafından cinsel istismara uğradı. İddialar üzerine bir mahalleli R.G.'yi bulup, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. R.G., başka bir ilden Karamürsel'e geldiğini, tanıştığı kişilerin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, cinsel istismara uğradığını ve bu kişiler tarafından farklı kişilerle birlikte olmaya zorlandığını iddia etti. Polis, R.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda soruşturma başlattı. Operasyonlarda R.G'ye uyuşturucu verip birlikte olan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artacağı belirtildi.