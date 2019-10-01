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Maganda kurşunu balkonda yakaladı

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019
Maganda kurşunu balkonda yakaladı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkonda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç, nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunuyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Olay Derince ilçesinde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Üçüncü kattaki evinin balkonunda eşiyle birlikte oturan Aykaç, maganda kurşunuyla göğsünden yaralandı. Yaşlı kadının evde bulunan çocukları, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrasıhastaneye kaldırılan kadının tedavisi devam ederken, polis ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Maganda kurşunu balkonda yakaladı
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