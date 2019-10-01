Metrobüs çilebüs oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulludün sabah toplu ulaşım çilesi yaşadı. Seçim döneminde TEM'e ayrı bir Metrobüs yapılacağını vaat eden ve D-100 karayolu (E-5) üzerinde bulunan Metrobüsleri modernize edip kapasitesini artıracağını söylenen Ekrem İmamoğlu, haftanın ilk iş gününde oluşan görüntüler sonrası icraatta yine sınıfta kaldı. Metrobüs seferlerindeki azalma nedeniyle kuyruklar üst geçitlere kadar uzandı. Vatandaş duruma isyan ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin Avcılar'da meydana gelen Metrobüs arızası ile ilgili açıklama geldi. İBB yaptığı açıklamada "İstanbul'da dün sabah 07.59'da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu'nda bir araç arıza yapmıştır. 08.00'de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08.04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08.14'te yapılan müdahale ile metrobüs hattımız normale dönmüştür" ifadelerini kullandı. Ancak sabah işine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular duruma isyan etti. Metrobüs çilesini ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşan Serhat Batu, "Bu eski tüp, yağ kuyruğuna benziyor. Hiçbir icraat olmadığı gibi her şey daha da kötüye gidiyor" dedi.