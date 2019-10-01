Mutlu şehrin yaşlılarının huzurlu yaşamı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Yaşlılar 2017" verilerine göre yüzde 18,2 ile Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusun yaşadığı kent olan Sinop'ta yaşlılara, huzurlu bir hayat sürmeleri için çeşitli imkanlar sunuluyor.

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre "Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent" olan Sinop'ta yaşlıların da mutlu şekilde yaşaması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Pek çok kişinin stresten uzak bir hayat sürmek için emeklilik sonrası yerleşmeyi tercih ettiği sahil kenti Sinop'ta yaşlılar, zamanlarını deniz kıyısında, Barış Manço Parkı'nda yürüyüş yaparak, Sinop Belediyesine ait yaşlılarevinde ücretsiz sunulan çay ve lokum eşliğinde sohbet ederek geçirme imkanı buluyor.

Trafik ışıklarının bulunmadığı Sinop'ta yaşlılar, ulaşım imkanlarından da ücretsiz yararlanabiliyor.

- "Burası insanların aile gibi yaşadıkları kent"

Kent sakinlerinden 65 yaşındaki Salih Yılmaz, AA muhabirine, Sinop'ta yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kentte bir aile ortamı olduğunu belirten Yılmaz, bunun da kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Değer gördüklerini bildikleri bir kentte yaşamanın keyifli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sinop, emekli ve yaşlı insanların torunlarıyla, damatlarıyla, kızlarıyla yaşayabilecekleri çok güzel bir şehir. Çünkü burası insanların aile gibi yaşadıkları bir kent. Huzur ve mutluluk var. Biz yaşlılar için tam kafa dinleme yeri. Gençlerin bize yardımcı olmaları da ayrı bir güzellik. Burada yaşamaktan ötürü gayet memnunuz." dedi.

- "Burada yaşamayı çok seviyoruz"

Müzeyyen Boyracı (63) da Sinop'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Tabii burası bizim kendi memleketimiz. O anlamda zaten çok seviyoruz ama aynı zamanda yaşlılar için de yaşanabilecek güzel kentler arasında yer alıyor. Eşimle bol bol yürüyüş yapıyor, torunumuzu gezdiriyoruz. Emekli olup buraya yerleşen insan sayısı çok. Çünkü burası yaşlılar için çok uygun bir şehir." diye konuştu.

"Allah'a şükürler olsun çok mutluyuz"

Sinop'ta oğlu ile yaşadığını söyleyen 84 yaşındaki Mustafa Şengazi de kendilerine her konuda yardımcı olanlara dua ettiklerini söyledi.

Zamanının büyük bölümünü yaşlılarevinde geçirdiğini anlatan Şengazi, şunları kaydetti:

"Gün içinde camiye gidiyorum, namaz sonrası genelde buraya geliyorum. Çay varsa çay içerek arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki mutluyuz. Belediye olsun, Sinop halkı olsun bize çok yardımcı oluyor. Onun için Sinop'ta yaşamak çok güzel."