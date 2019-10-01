Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler

Cep telefonu kamerasında yansıyan dayak olayı pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Görüntüde, isimleri belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor. Ancak adam, kadınının saçlarından tutup, dayağa devam ediyor. Uzun süre şiddete maruz kalan kadın, yardım çığlıkları atıyor.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER



Bu sırada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeyerek, dayak olayını izliyor.



Bir süre sonra gelen polis ise kadın ve adamı karakola götürüyor.