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Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler

'da, bir parkta, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövülüyor. Adamın yere düştüğü halde saçından tutarak vurmaya devam ettiği dayak olayını çevredekiler ise sadece izliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 11:41
Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler

Cep telefonu kamerasında yansıyan dayak olayı pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Görüntüde, isimleri belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor. Ancak adam, kadınının saçlarından tutup, dayağa devam ediyor. Uzun süre şiddete maruz kalan kadın, yardım çığlıkları atıyor.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Bu sırada parkta bulunan vatandaşlar ise olaya müdahale etmeyerek, dayak olayını izliyor.

Bir süre sonra gelen polis ise kadın ve adamı karakola götürüyor.

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Parkta kadının dövülmesini sadece izlediler
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