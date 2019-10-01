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2019 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? ismi nereden geliyor? İşte bilgiler

ya da yazı, genellikle sonbahar aylarının belirli dönemlerinde havaların aniden ısınması neticesinde ortaya çıkar. Öyle ki, gündüzleri havalar sıcak, akşam saatlerinde ise serin bir hava görülür. Pastırma sıcakları (yazı) yıl içerisinde bir ya da iki kez görüleceği gibi kimi zaman da hiç olmayabilir. Peki, 2019 pastırma sıcakları ne zaman, hangi ayda başlıyor? Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor ve özellikleri neler? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 08:42
Pastırma sıcakları 2019 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Pastırma yazı ismi nereden geliyor? İşte bilgiler

Ekim ayı itibari ile beraber pastırma sıcakları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, sonbahar mevsiminde belirli dönemlerde görülen pastırma yazı, gündüzlerin güneşli; gecelerin ise serin bir şekilde geçmesi şeklinde olur. Öyle ki, ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar görülebileceği gibi, kimi zaman da hiç yaşanmaz. Peki, 2019 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

2019 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA YAZI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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