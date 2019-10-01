Prof. Dr. Üşümezsoy'dan flaş İstanbul depremi açıklaması
İstanbul'un peşi sıra depremlerle sarsılması büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi, bu tartışmalara ilişkin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy; "İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz" dedi. İşte Üşümezsoy'un İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yaptığı önemli değerlendirme...
Giriş Tarihi: 1.10.2019 11:02
İstanbul'da peşi sıra meydana gelen 5.8 ve 4.3'lük depremler, büyük İstanbul depremi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.