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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan flaş depremi açıklaması

'un peşi sıra depremlerle sarsılması büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi, bu tartışmalara ilişkin Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. ; "İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz" dedi. İşte Üşümezsoy'un İstanbul'da beklenen depreme ilişkin yaptığı önemli değerlendirme...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 11:02
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan flaş İstanbul depremi açıklaması

'da peşi sıra meydana gelen 5.8 ve 4.3'lük depremler, büyük İstanbul depremi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. , bu tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Üşümezsoy'dan flaş İstanbul depremi açıklaması
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