Prof. Dr. Üşümezsoy'dan flaş İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'da peşi sıra meydana gelen 5.8 ve 4.3'lük depremler, büyük İstanbul depremi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.