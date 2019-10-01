‘Şaka yapıyordum yanlışlıkla vurdum’

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İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın erkek arkadaşı Emre Kara tutuklandı.Olay, önceki gün Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta yaşandı. Tuğçe Baran'ın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yapılan incelemede genç kız başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.Olay sonrası evden kaçan kişinin, Tuğçe'nin erkek arkadaşı Emre Kara olduğu belirlendi. Saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Emre Kara'nın, ifadesinde "Tabancayla şaka yapmak isterken kız arkadaşımı yanlışlıkla vurdum. Çok üzgünüm. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Emre Kara adliyeye çıkarıldı. Emre Kara sevk edildiği mahkemece tutuklandı.