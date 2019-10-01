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aktüel ürünler kataloğu 2 Ekim 2019! ŞOK kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı!

Ekim ayına özel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta yeni ürünlerini satışa sunacak olan listesinde yok yok. Şimdiden raflara dizilen ürünlerde züccaciye ve mutfak araç gereç ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK market kataloğu ‘’ Harca Harca Bitmez ‘’ sloganıyla en yeni ürünlerini tüketicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu Hafta market reyonlarında tüketici lehine hazırlanmış muhteşem aktüel fırsatlar kendini gösteriyor. İşte 2 Ekim 2019 kataloğu indirim listesi…

Giriş Tarihi: 1.10.2019 16:12
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Ekim 2019! ŞOK kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı!

Yeni haftaya ilişkin aktüel kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez indirimlerini sunan marketin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Yeter De Artar sloganıyla aktüel ürünleri tüketicisiyle buluşturan katalogda mutfak araç ve gereçleri dikkat çekiyor. Bu haftanın listesinde Kumsal Granit Efektli Tava, Kumsal Granit Efektli Sahan, Çelik Cezve Çeşitleri yer alıyor. Haberimizin devamında 2 Ekim 2019 kataloğuna erişebilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA (2 EKİM 2019)

Merakla beklenen raflardaki yerini aldı. Tüketicisiyle buluşan 2 Ekim ŞOK kataloğunda kaçırılmayacak fırsat indirimleri sizleri bekliyor. ŞOK market bu hafta müşterilerinin yoğun şekilde indirim yapılması konusundaki taleplere sessiz kalmadığını gösterdi. İşte 2 Ekim ŞOK kataloğunun tamamı…

ŞOK 2 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Ekim 2019! ŞOK kataloğunda bu hafta sürpriz indirim fırsatı!
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