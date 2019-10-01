Son dakika: Ankara Mamak'ta yaşanan kazada flaş gelişme! Halk otobüsü şoförü...

Dün saat 14.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan trafik kazasında halk otobüsü şoförü Baki Ayaz otobüsün kontrolünü kaybetmiş ve Yeni Merkez Camii önündeki durağa dalmıştı. Olay sonucunda otobüsün altında kalan 3 kişi yaşamını yitirirken 4'ü ağır 11 kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 4 ağır yaralıdan bir kişi daha hayatını kaybetti. Ankara Mamak'ta yaşanan kazada son dakika gelişmesi yaşandı. İşte haberin ayrıntıları

"KAZADAN ÖNCE TELEFONLA KONUŞMUŞ"

Öte yandan Baki A, savunmasında, kazanın meydana geldiği durağa 100 metre kala kırmızı ışıkta beklediği sırada kulaklığı takıp telefonla arkadaki araca bulunduğu yerle ilgili bilgi verdiğini, telefonu kapattıktan sonra yeşil ışığın yanmasıyla tekrar hareket ettiğini söyledi.

Düşük hızla seyrettiğini öne süren Baki A, durağa yaklaşmak için sağa manevra yaptığını, bu sırada frene bastığını, aracın durmadığını ancak ikinci basışta frenin tuttuğunu savundu.

Baki A, 15 yıllık şoför olduğunu belirterek, pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede 4 kişi yaşamını yitirmişti.