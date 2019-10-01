Son dakika: Görenler şoka uğradı... Ağaca asılı halde bulundu

Olay, Yahya Kemal Parkı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Polis tarafından ağaçtan indirilen kimliği belirsiz kişiye sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.