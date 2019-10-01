Son Dakika: Tuğçe'nin erkek arkadaşından karakolda şoke eden sözler! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir Buca'da yaşayan 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın evinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Dün öğle saatlerinde genç kızın evinden gelen sesi tüm mahallede duyulmuş, polis ve sağlık ekiplerine haber verilmişti. Güvenlik güçleri Tuğçe'nin evine girdiklerinde ise acı manzara ile karşılaşmıştı.

GENÇ KIZIN ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ŞOKE ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadesi üzerine olay yerinden kaçan kişinin kimliğini araştırdı ve tespit etti. Genç kızın erkek arkadaşı olan Emre K.'nın kaçan kişi olduğu belirlemesi üzerine ekipler harekete geçti ve şahsı yakaladı.

Emre K.'nın polisteki ifadesi ise büyük şaşkınlık yarattı. İşte, son dakika haberinin detayları;