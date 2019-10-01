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Son Dakika: 'un ardından korkutan bir uyarısı da için geldi! Depremin büyüklüğü...

Geçtiğimiz hafta 'un Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8 şiddetindeki depremin etkileri devam ederken korkutan bir uyarı da için yapıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İstanbul depreminin ardından gözlerin İzmir'e çevrilmesi gerektiğini belirterek son dakika açıklamalarında bulundu. Murathan, İzmir'de 13 fay hattı olduğuna dikkat çekerek kent genelinde görülebilecek depremin büyüklüğünü açıkladı. İzmir'in riskli ilçelerini de açıklayan uzman isim, şehrin üzerinde yer alan fay hatlarının aktif ve diri olduğunu belirtti. İşte, Alim Murathan'ın açıklamalarından öne çıkan son dakika detayları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 12:11
Son Dakika: İstanbul'un ardından korkutan bir deprem uyarısı da İzmir için geldi! Depremin büyüklüğü...

, geçtiğimiz perşembe günü 5.8 şiddetinde depremle sallanırken konuyla ilgili çeşitli uzmanlar tarafından açıklamalar yapıldı. Olası İstanbul depreminin büyüklüğüne dikkat çeken uzmanlar, beklenen depremin son derece büyük ve şiddetli olacağını söylediler. Gözler İstanbul'a dönerken; Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Alim Murathan tarafından çok önemli son dakika açıklamaları yapıldı. İstanbul depreminin ardından İzmir'e dikkat çeken uzman isim, şehirde üretebilecek 13 fay hattı olduğunu açıkladı.

DEPREM GÖRÜLEBİLECEK İLÇELERİ AÇIKLADI

İzmir'in tektonik bir fay kenti olduğunu söyleyen Murathan, fayların aktif ve diri olduğunun altını çizdi. Olası İzmir depremi durumunda tehlike altında kalması beklenen yerleri de kamuoyu ile paylaşan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı, ilçe ilçe detayları aktardı.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı;

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Son Dakika: İstanbul'un ardından korkutan bir deprem uyarısı da İzmir için geldi! Depremin büyüklüğü...
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