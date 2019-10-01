Son Dakika Haberi: Büyük İstanbul depreminin şiddeti ile saniyesini açıkladı! Ünlü uzmandan korkutan deprem uyarısı

Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un her iki yakasında da hissedilen depremin yankıları sürüyor. Uzmanlar tarafından konuya yönelik görüşler aktarılırken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den de önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Büyük Marmara Depremi hakkında konuşan Görür, beklenen depremin şiddetini ve ne kadar süreceğini açıkladı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ŞİDDETİNİ VE NE KADAR SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI!

Gerek 24 Eylül'deki 4.6'lık depremin gerekse dört gün önce olan 5.8'lik sallantının ardından durumun daha da ciddileştiğini ifade eden ünlü isim, tsunami başta olmak üzere korkutan açıklamalarda bulundu.

İşte, son dakika haberine ilişkin tüm detaylar ve açıklamanın tamamı;