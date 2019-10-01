Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi (İSKİ saat verdi)

İSKİ İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. 16 saatlik su kesintisinin hangi mahallelerde olacağı merak konusu oldu. Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek. Peki sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

BU MAHALLELERDE 16 SAAT SU VERİLMEYECEK:

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.