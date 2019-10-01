Trabzon'daki Sultan Murat Şehitliği restore ediliyor

1. Dünya Savaşı'nda Ruslar'ın işgaline karşı mücadele ederken şehit düşen 71 askerin yer aldığı Trabzon'daki Sultan Murat Şehitliği restorasyona alınıyor. Trabzon Valiliği tarafından yapılacak çalışma kapsamında, her yıl ziyaret edilen şehitliğin çevre düzenlemesi ve bakımı yapılacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni işgal etmek isteyen Rus ordusuna karşı savaşan askerler arasındaki Tabur Komutanı Yüzbaşı Seyfettin Bey, Başgedikli Sururi ve 70 er, Sultan Murat Yaylası'nın olduğu bölgede şehit düştü. Toplu olarak defnedilen askerlerin hatırasını yaşatmak amacıyla şehit düştükleri yerde bir şehitlik yaptırıldı. 1963 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından tescil edilerek koruma altına alınan şehitlikte, aynı yıl askeri tören de düzenlenmeye başlandı. 23 Temmuz 1966 tarihinde 3. Ordu Komutanlığı tarafından bir abide dikilen şehitliğe her yıl birçok yerden ziyaretçi geliyor.



Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından şehitliğin abidesi ve iç yolları bakıma alınacak. Ayrıca çevre düzenlemesi de yapılarak, ziyarete gelenler için otopark da konulacak. Ekim ayında ihalesi yapılacak çalışma 700 günde tamamlanacak.