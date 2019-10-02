36V otobüs durakları neler? İşte 36V otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.
Bunların başında ise 36V otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 36V hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 36V geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.
ÇİMEN CAMİ KALKIŞ
1 - ÇİMEN CAMİ
Sultangazi
2 - ÇİMEN SOKAK
Sultangazi
3 - KÖROĞLU
Sultangazi
4 - YAYLA MAHALLESİ
Sultangazi
5 - YAYLA BULVARI
Sultangazi
6 - YAYLA KÖYÜ MUHTARLIK
Sultangazi
7 - DÜZENLİ SOKAK
Sultangazi
8 - YAYLATEPE
Sultangazi
9 - YEŞİLYAYLA MEZARLIĞI
Sultangazi
10 - ARABA KONAĞI
Eyüpsultan
11 - BETÜL
Eyüpsultan
12 - HABİPLER
Sultangazi
13 - HABİBLER MAHALLESİ
Sultangazi
14 - İSFALT
Esenler
15 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ
Sultangazi
16 - MESCİD-İ SELAM
Sultangazi
17 - HAYIRLIOĞLU CAMİ
Sultangazi
18 - İSMETPAŞA MAHALLESİ
Sultangazi
19 - İBRAHİM YILDIZ
Sultangazi
20 - SULTAN ÇİFTLİĞİ
Sultangazi
21 - İVAT TURHAN İÖO
Sultangazi
22 - S.ÇİFTLİĞİ DÖRTYOL
Sultangazi
23 - DEVLET HASTANESİ
Sultangazi
24 - İSTEK VAKFI
Sultangazi
25 - BAŞTABYA
Esenler
26 - CUMHURİYET MAHALLESİ
Esenler
27 - GAZİ AHMET MUHTARPAŞ
Bayrampaşa
28 - 500 EVLER
Bayrampaşa
29 - TAŞKÖPRÜ
Bayrampaşa
30 - B.HAYRETTİNPAŞA MH.
Bayrampaşa
31 - POLİGON CADDESİ
Bayrampaşa
32 - ALİ FUAT BAŞGİL
Bayrampaşa
33 - BARBOROS SOKAK
Bayrampaşa
34 - BOSNA ÇUKURÇEŞME
Bayrampaşa
35 - ÇUKURÇEŞME CADDESİ
Bayrampaşa
36 - SAĞMALCILAR LİSESİ
Bayrampaşa
37 - BEREÇ
Bayrampaşa
38 - ALPERENLER
Bayrampaşa
39 - ULUYOL CADDESİ
Bayrampaşa
40 - ULUYOL
Bayrampaşa
41 - SAĞLIK MERKEZİ
Bayrampaşa
42 - RAMİ YOLU
Bayrampaşa
43 - KERVAN ÇEŞME
Eyüpsultan
44 - TOPCULAR
Eyüpsultan
45 - DEMİR KAPI
Eyüpsultan
46 - ŞEHİTLİK
Eyüpsultan
47 - EDİRNEKAPI SUR DIŞI
Eyüpsultan
48 - EDİRNEKAPI
Fatih
49 - ŞEHİT YUNUS EMRE EZER
Fatih
50 - KARAGÜMRÜK
Fatih
51 - ŞEHİT AHMET KARA
Fatih
52 - YAVUZ SELİM
Fatih
53 - FATİH
Fatih
54 - FATİH İTFAİYE - ŞEHİT TANER ÇEBİ
Fatih
55 - ŞEHZADEBAŞI
Fatih
56 - VEZNECİLER
Fatih
VEZNECİLER KALKIŞ
1 - VEZNECİLER
Fatih
2 - ŞEHZADEBAŞI
Fatih
3 - FATİH İTFAİYE - ŞEHİT TANER ÇEBİ
Fatih
4 - FATİH
Fatih
5 - YAVUZ SELİM
Fatih
6 - KARAGÜMRÜK
Fatih
7 - ŞEHİT YUNUS EMRE EZER
Fatih
8 - EDİRNEKAPI
Fatih
9 - EDİRNEKAPI SURDIŞI
Eyüpsultan
10 - ŞEHİTLİK
Eyüpsultan
11 - DEMİR KAPI
Eyüpsultan
12 - DEMİRKAPI SANAYİ
Eyüpsultan
13 - TOPCULAR
Eyüpsultan
14 - KERVAN ÇEŞME
Eyüpsultan
15 - RAMİ YOLU
Eyüpsultan
16 - SAĞLIK MERKEZİ
Eyüpsultan
17 - ALPERENLER
Eyüpsultan
18 - BEREÇ
Gaziosmanpaşa
19 - SAĞMALCILAR LİSESİ
Gaziosmanpaşa
20 - ÇUKURÇEŞME CADDESİ
Gaziosmanpaşa
21 - BOSNA ÇUKURÇEŞME
Gaziosmanpaşa
22 - BARBOROS SOKAK
Gaziosmanpaşa
23 - ALİ FUAT BAŞGİL
Gaziosmanpaşa
24 - POLİGON CADDESİ
Gaziosmanpaşa
25 - B.HAYRETTİNPAŞA MH.
Gaziosmanpaşa
26 - TAŞKÖPRÜ
Gaziosmanpaşa
27 - 500 EVLER
Gaziosmanpaşa
28 - GAZİ AHMET MUHTARPAŞ
Gaziosmanpaşa
29 - KİPTAŞ VENEZİA
Gaziosmanpaşa
30 - MESKENLER
Sultangazi
31 - HAMZA YERLİKAYA
Sultangazi
32 - BAŞTABYA
Sultangazi
33 - İSTEK VAKFI
Sultangazi
34 - DEVLET HASTANESİ
Sultangazi
35 - S.ÇİFTLİĞİ DÖRTYOL
Sultangazi
36 - İVAT TURHAN İÖO
Sultangazi
37 - SULTAN ÇİFTLİĞİ
Sultangazi
38 - İBRAHİM YILDIZ
Sultangazi
39 - İSMETPAŞA MAHALLESİ
Sultangazi
40 - MESCİD-İ SELAM
Sultangazi
41 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ
Sultangazi
42 - İSFALT
Sultangazi
43 - HABİBLER MAHALLESİ
Sultangazi
44 - HABİPLER
Sultangazi
45 - BETÜL
Sultangazi
46 - ARABA KONAĞI
Sultangazi
47 - YEŞİLYAYLA MEZARLIĞI
Sultangazi
48 - YAYLATEPE
Sultangazi
49 - DÜZENLİ SOKAK
Sultangazi
50 - YAYLA KÖYÜ MUHTARLIK
Sultangazi
51 - YAYLA BULVARI
Sultangazi
52 - YAYLA MAHALLESİ
Sultangazi
53 - KÖROĞLU
Sultangazi
54 - ÇİMEN CAMİ
Sultangazi