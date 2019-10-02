36V otobüs durakları neler? İşte 36V otobüs hattı geçtiği güzergah

İstanbul'da yaşayan milyonlar için toplu taşıma oldukça önemli bir konu durumunda. Bunların başında ise otobüsler geliyor. Gerek işlerine gerekse okullarına gitmek için çeşitli hatları kullanmak durumunda kullanan yurttaşlar, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında da güncel bilgilere erişmek istiyor.

Bunların başında ise 36V otobüs hattı geliyor. Bilindiği gibi, İstanbul'da hizmet vermekte olan 36V hattı birçok duraktan geçmekle beraber oldukça uzun bir güzergaha sahip. Peki, 36V geçtiği duraklar neler? Sizler için hazırladığımız haberimizde merak edilen detaylara yer verdik.

36V OTOBÜSÜ GEÇTİĞİ DURAKLAR VE İZLEDİĞİ GÜZERGAH



ÇİMEN CAMİ KALKIŞ

1 - ÇİMEN CAMİ

Sultangazi

2 - ÇİMEN SOKAK

Sultangazi

3 - KÖROĞLU

Sultangazi

4 - YAYLA MAHALLESİ

Sultangazi

5 - YAYLA BULVARI

Sultangazi

6 - YAYLA KÖYÜ MUHTARLIK

Sultangazi

7 - DÜZENLİ SOKAK

Sultangazi

8 - YAYLATEPE

Sultangazi

9 - YEŞİLYAYLA MEZARLIĞI

Sultangazi

10 - ARABA KONAĞI

Eyüpsultan

11 - BETÜL

Eyüpsultan

12 - HABİPLER

Sultangazi

13 - HABİBLER MAHALLESİ

Sultangazi

14 - İSFALT

Esenler

15 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ

Sultangazi

16 - MESCİD-İ SELAM

Sultangazi

17 - HAYIRLIOĞLU CAMİ

Sultangazi

18 - İSMETPAŞA MAHALLESİ

Sultangazi

19 - İBRAHİM YILDIZ

Sultangazi

20 - SULTAN ÇİFTLİĞİ

Sultangazi

21 - İVAT TURHAN İÖO

Sultangazi

22 - S.ÇİFTLİĞİ DÖRTYOL

Sultangazi

23 - DEVLET HASTANESİ

Sultangazi

24 - İSTEK VAKFI

Sultangazi

25 - BAŞTABYA

Esenler

26 - CUMHURİYET MAHALLESİ

Esenler

27 - GAZİ AHMET MUHTARPAŞ

Bayrampaşa

28 - 500 EVLER

Bayrampaşa

29 - TAŞKÖPRÜ

Bayrampaşa

30 - B.HAYRETTİNPAŞA MH.

Bayrampaşa

31 - POLİGON CADDESİ

Bayrampaşa

32 - ALİ FUAT BAŞGİL

Bayrampaşa

33 - BARBOROS SOKAK

Bayrampaşa

34 - BOSNA ÇUKURÇEŞME

Bayrampaşa

35 - ÇUKURÇEŞME CADDESİ

Bayrampaşa

36 - SAĞMALCILAR LİSESİ

Bayrampaşa

37 - BEREÇ

Bayrampaşa

38 - ALPERENLER

Bayrampaşa

39 - ULUYOL CADDESİ

Bayrampaşa

40 - ULUYOL

Bayrampaşa

41 - SAĞLIK MERKEZİ

Bayrampaşa

42 - RAMİ YOLU

Bayrampaşa

43 - KERVAN ÇEŞME

Eyüpsultan

44 - TOPCULAR

Eyüpsultan

45 - DEMİR KAPI

Eyüpsultan

46 - ŞEHİTLİK

Eyüpsultan

47 - EDİRNEKAPI SUR DIŞI

Eyüpsultan

48 - EDİRNEKAPI

Fatih

49 - ŞEHİT YUNUS EMRE EZER

Fatih

50 - KARAGÜMRÜK

Fatih

51 - ŞEHİT AHMET KARA

Fatih

52 - YAVUZ SELİM

Fatih

53 - FATİH

Fatih

54 - FATİH İTFAİYE - ŞEHİT TANER ÇEBİ

Fatih

55 - ŞEHZADEBAŞI

Fatih

56 - VEZNECİLER

Fatih

VEZNECİLER KALKIŞ

1 - VEZNECİLER

Fatih

2 - ŞEHZADEBAŞI

Fatih

3 - FATİH İTFAİYE - ŞEHİT TANER ÇEBİ

Fatih

4 - FATİH

Fatih

5 - YAVUZ SELİM

Fatih

6 - KARAGÜMRÜK

Fatih

7 - ŞEHİT YUNUS EMRE EZER

Fatih

8 - EDİRNEKAPI

Fatih

9 - EDİRNEKAPI SURDIŞI

Eyüpsultan

10 - ŞEHİTLİK

Eyüpsultan

11 - DEMİR KAPI

Eyüpsultan

12 - DEMİRKAPI SANAYİ

Eyüpsultan

13 - TOPCULAR

Eyüpsultan

14 - KERVAN ÇEŞME

Eyüpsultan

15 - RAMİ YOLU

Eyüpsultan

16 - SAĞLIK MERKEZİ

Eyüpsultan

17 - ALPERENLER

Eyüpsultan

18 - BEREÇ

Gaziosmanpaşa

19 - SAĞMALCILAR LİSESİ

Gaziosmanpaşa

20 - ÇUKURÇEŞME CADDESİ

Gaziosmanpaşa

21 - BOSNA ÇUKURÇEŞME

Gaziosmanpaşa

22 - BARBOROS SOKAK

Gaziosmanpaşa

23 - ALİ FUAT BAŞGİL

Gaziosmanpaşa

24 - POLİGON CADDESİ

Gaziosmanpaşa

25 - B.HAYRETTİNPAŞA MH.

Gaziosmanpaşa

26 - TAŞKÖPRÜ

Gaziosmanpaşa

27 - 500 EVLER

Gaziosmanpaşa

28 - GAZİ AHMET MUHTARPAŞ

Gaziosmanpaşa

29 - KİPTAŞ VENEZİA

Gaziosmanpaşa

30 - MESKENLER

Sultangazi

31 - HAMZA YERLİKAYA

Sultangazi

32 - BAŞTABYA

Sultangazi

33 - İSTEK VAKFI

Sultangazi

34 - DEVLET HASTANESİ

Sultangazi

35 - S.ÇİFTLİĞİ DÖRTYOL

Sultangazi

36 - İVAT TURHAN İÖO

Sultangazi

37 - SULTAN ÇİFTLİĞİ

Sultangazi

38 - İBRAHİM YILDIZ

Sultangazi

39 - İSMETPAŞA MAHALLESİ

Sultangazi

40 - MESCİD-İ SELAM

Sultangazi

41 - MESCİD-İ SELAM CAMİİ

Sultangazi

42 - İSFALT

Sultangazi

43 - HABİBLER MAHALLESİ

Sultangazi

44 - HABİPLER

Sultangazi

45 - BETÜL

Sultangazi

46 - ARABA KONAĞI

Sultangazi

47 - YEŞİLYAYLA MEZARLIĞI

Sultangazi

48 - YAYLATEPE

Sultangazi

49 - DÜZENLİ SOKAK

Sultangazi

50 - YAYLA KÖYÜ MUHTARLIK

Sultangazi

51 - YAYLA BULVARI

Sultangazi

52 - YAYLA MAHALLESİ

Sultangazi

53 - KÖROĞLU

Sultangazi

54 - ÇİMEN CAMİ

Sultangazi