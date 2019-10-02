Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 39 yaşındaki doktor kanserden hayatını kaybetti

39 yaşındaki doktor kanserden hayatını kaybetti

’nin Lüleburgaz ilçesinde 39 yaşındaki pratisyen hekim, yakalandığı hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:09
39 yaşındaki doktor kanserden hayatını kaybetti

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde 2012 ile 2015 yılları arasında acil serviste pratisyen hekim olarak görev yapan İlke Tomruk (39), 4 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Tomruk'un ölümü sevenlerini üzüntüye boğarken, doktorun cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Kurtuluş Camii'nde kılınan cenaze namazına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ve çok sayıda kişi katıldı.
Hastanede görev yaptığı süre boyunca herkesin gönlünü kazanan İlke Tomruk'un ölümü sevenlerini yasa boğarken, 11 yaşındaki oğlu Deniz Tomruk'un cenaze namazında annesine karşı son kez görevini yerine getirmesi duygulandırdı. Tomruk'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakızköy Mezarlığı'na defnedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
39 yaşındaki doktor kanserden hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN