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Haftanın aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! 4 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel listesi yayında

Haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Yeni haftaya ilişkin kataloğunda dikkat çeken indirimler var. Bu haftaya özel olarak yayınlanan katalogda teknoloji ve çeyizlik ürünler müşterilerini bekliyor. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz elektrikli süpürge, MEIZU Note 8 64 GB cep telefonu oldu. Teknolojik ürünlerden çeyizlik ürünlere sayısız indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar Cuma gününe özel aktüel kataloğu inceleyerek en yakın mağazadan alışveriş yapabilir. Haberimizin devamında 4 Ekim ürünler kataloğu indirim listesine bakabilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz

Giriş Tarihi: 2.10.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 08:15
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! 4 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel listesi yayında

Yeni haftaya ilişkin 4 Ekim aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Şimdi ise katalogda yer alan indirimli ürünler listesi müşterilerini bekliyor. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla BİM kataloğunda yer aldı. Özel olarak yayınlanan kataloğun dikkat çeken ürünleri ise teknolojik aletler ve çeyizlik ürünler oldu. Bunun akabinde vatandaşlar '' 4 Ekim Cuma ürünler listesinde neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 4 Ekim indirim listesinde ihtiyaçlarınız doğrultusunda birçok farklı kategoride indirim mevcut olacak.

4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta özellikle çeyizlik ve teknolojik ürünler vatandaşların dikkatini çekiyor. Öne çıkan ürün ise hiç şüphesiz Meizu Note 8 cep telefonu, Tefal buhar kazanlı ütü, fanlı ısıtıcı oldu. Aşağıda bulunan görsele tıklayarak 4 Ekim BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile alışverişe doyacaksınız! 4 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel listesi yayında
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