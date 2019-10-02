Dikenli telden kurtulamayınca alevler arasında kalıp öldü

Elmalık köyünde yaşayan Mustafa Güner (69), köy girişinde bulunan tarlasında kuruyan otları yakmak istedi.

Otları tutuşturan Güner, alevler büyüyünce uzaklaşmak istedi ancak dikenli tellere takılınca bunu başaramadı.

İhbarın ardından gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale sırasında Güner'in yanmış cesedini fark etti.

Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri de gönderildi.

Alevler itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

Güner'in cesedi ise Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaşamını yitiren Mustafa Güner'in, bir dönem Yalova Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.