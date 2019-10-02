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Dolandırıcıların yeni oyunu: logolu zarflar! Bilgisayarları ele geçiriyorlar

İş yerleri başta olmak üzere çeşitli yerlere gönderilen logolu sarı zarflar, kelimenin tam anlamı ile büyük tehlike saçıyor. Netflix ile herhangi bir bağlantısı olmayan bu zarfların içerisinden çıkan USB'ler, kullanıcılar için oldukça büyük tehlike oluşturuyor. Zira, USB belleklerin içerisinde yüklü olan zararlı yazılımlarla şirket bilgileri başta olmak üzere birçok önemli veriye uzaktan erişim imkânı sağlanmış oluyor.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 15:02
Dolandırıcıların yeni oyunu: Netflix logolu zarflar! Bilgisayarları ele geçiriyorlar

Dolandırıcılar bu kez de Netflix logolu sarı zarflarla iş başında. Büyük şirketlerdeki yöneticileri hedef alan dolandırıcılar, Netflix logolu sarı zarfların içerisine koydukları USB'ler ile şirket ve kullanıcı bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

"NETFLIX LOGOLU SARI ZARFLARI SAKIN AÇMAYIN"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Netflix zarflarının içerisinden USB çıkarken, bu bellekler bilgisayarlara takıldığı taktirde oldukça büyük tehlikelere neden olabiliyor. Zira, USB belleklerin içerisinde barındığı zararlı yazılımlar güvenlik açığı oluşturuyor ve şirket bilgileri ile kullanıcı bilgilerinin istenmeyen kişiler tarafından erişime açılmasına imkan tanıyor.

Söz konusu yöntemin deşifre olmasının ardından çok sayıda şirket, çalışanlarına söz konusu zarflar noktasında uyarı mailleri atıyor. Kendisine bu tür şüpheli kargolar ulaşan kişilerin, kesinlikle dosyayı açmadan bilgi güvenliğe getirilmesi isteniyor.

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Dolandırıcıların yeni oyunu: Netflix logolu zarflar! Bilgisayarları ele geçiriyorlar
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