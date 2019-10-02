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Ehliyetsiz ve sabıkalı dolmuş şoförü polise saldırdı

’de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafikte adeta terör estiren Menemen dolmuşlarına yönelik uygulama yaptı. Durdurulduktan sonra ehliyetsiz olduğu anlaşılan ve polise saldıran 27 yaşındaki Mehmet Sıddık Çakar’ın yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda 23 ayrı suçtan emniyette sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri Çakar’a ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 487 lira para cezası kesti. Ayrıca görevli polislere saldıran Çakar hakkında ‘polise mukavemetten’ işlem yapıldı.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 15:16
Ehliyetsiz ve sabıkalı dolmuş şoförü polise saldırdı

İzmir'de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kural tanımaz tavırlarıyla bilinen ve trafikte adeta terör estiren Menemen minibüslerine yönelik uygulama yaptı. Çiğli polisi İzmir-Menemen arasında yolcu taşımacılığı yapan 35 M 9407 plakalı minibüsü Anadolu Caddesi üzerinde durdurdu. Araçtan inen 27 yaşındaki minibüs şoförü Mehmet Sıddık Çakar'dan ehliyeti istendi.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ehliyetini göstermek istemeyen Çakar, polislere saldırarak mukavemette bulundu. Çakar'ın ehliyetini gösterememesi üzerine yapılan incelemede minibüs şoförünün 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Çakar'a ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 4 bin 487 lira para cezası kesildi. Çakar'ın yapılan GBT sorgusunda herhangi bir suçtan aranmadığı ancak emniyette daha önceden çeşitli suçlardan toplam 23 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yolcular araçtan indirildikten sonra minibüs olay yerine çağrılan çekici tarafından çekilerek araç sahibine teslim edilmek üzere götürüldü. Ayrıca görevli polislere saldıran Çakar hakkında 'polise mukavemetten' de işlem yapıldı.

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Ehliyetsiz ve sabıkalı dolmuş şoförü polise saldırdı
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