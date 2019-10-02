Ehliyetsiz ve sabıkalı dolmuş şoförü polise saldırdı

İzmir'de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kural tanımaz tavırlarıyla bilinen ve trafikte adeta terör estiren Menemen minibüslerine yönelik uygulama yaptı. Çiğli polisi İzmir-Menemen arasında yolcu taşımacılığı yapan 35 M 9407 plakalı minibüsü Anadolu Caddesi üzerinde durdurdu. Araçtan inen 27 yaşındaki minibüs şoförü Mehmet Sıddık Çakar'dan ehliyeti istendi.

EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ehliyetini göstermek istemeyen Çakar, polislere saldırarak mukavemette bulundu. Çakar'ın ehliyetini gösterememesi üzerine yapılan incelemede minibüs şoförünün 100 ceza puanını doldurduğu için daha önceden ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Çakar'a ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 4 bin 487 lira para cezası kesildi. Çakar'ın yapılan GBT sorgusunda herhangi bir suçtan aranmadığı ancak emniyette daha önceden çeşitli suçlardan toplam 23 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Yolcular araçtan indirildikten sonra minibüs olay yerine çağrılan çekici tarafından çekilerek araç sahibine teslim edilmek üzere götürüldü. Ayrıca görevli polislere saldıran Çakar hakkında 'polise mukavemetten' de işlem yapıldı.