Hal ve hareketlerini beğenmedi pompalı tüfekle öldürdü

Şüpheli Erkan G. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.



Mehmet Sarıtaş

KATİL GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Ataşehir Atiye Hanım sokakta bir tamirhanede meydana gelen olay da Mehmet Sarıtaş pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Erkan G'yi dün gözaltına aldı.

"HAL VE HAREKETLERİNİ BEĞENMİYORDUM"

İş yerine gelen Mehmet Sarıtaş'ın aynı zamanda patronun arkadaşı olduğu ve sık sık gelip gittiği öğrenilirken şüphelinin onun hal ve hareketlerini beğenmediği için av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyette susma hakkını kullanırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.