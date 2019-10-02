Hasarlı okullardaki öğrenciler eğitimlerine yeniden başladı

BUGÜN NELER OLDU

MarmaraDenizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 10'u ağır, 19'u az olmak üzere 29 okulun hasar gördüğü belirlendi. Hasarlı okullarda eğitim gören öğrenciler, bugün itibarıyla geçici okullarında eğitime başladı. Depremde ağır hasar gördüğü belirlenen Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler de bugün itibariyle Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda eğitimlerine başladı. Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Uğur Arslanoğlu "Eski okulumuz hasarlı olduğu için yıkılacak. Burada ise sabah biz giriyoruz, öğlen ilkokullar giriyor. Dersleri çok fazla etkilemese de bir miktar etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. Hasar gören başka bir okul ise Gaziosmanpaşa'da bulunan 100. Yıl Ortaokulu oldu. Taşımalı olarak eğitimlerine Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda devam edecek olan ortaokul öğrencileri için ikili eğitime geçildi. Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda okuyan ilkokul öğrencisi velisi Aslı Özer de, "Derslere 9'da başlıyorlardı, 14.30'da çıkıyorlardı. Şimdi 8'de başlayacak, 12:50'de çıkacaklar. Ne olacak bilmiyoruz, hakkımızda hayırlısı diyecek bir şey yok" ifadelerinde bulundu. AA/DHAMilli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta yaşanan İstanbul Silivri merkezli deprem sırasında okullarda yaşananların kayıt altında alındığı anların Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nı geliştirmek üzere incelendiği aktarıldı. Bakan Selçuk, "Bu tecrübenin her saniyesi gelecekte yaşanacak olası afetler için çok kıymetli bir yol gösterici. Okullarda deprem anlarına ilişkin tüm kayıtları bütün parametreleriyle mercek altına alacağız ve Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programlarını bu çalışmadan elde edilecek sonuçlarla güncelleyeceğiz" dedi.