Hatalı müdahale doktoru öldürdü

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Antalya Alanya'da 12 Eylül 2018'de geçirdiği trafik kazasında parçalı kırık oluşan sağ kolu, iddiaya göre hatalı müdahale nedeniyle kesildikten sonra komaya giren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan (49), bir yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Eylül'de ameliyata alınan Urhan'ın iddiaya göre, saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz kadın, buradaki damar nakli başarılı olmayınca ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi. Ancak nakil sonrasında ödem tespit edildi. 27 Eylül'de pansuman sırasında damarı yırtılan Urhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde enfeksiyon kaptığı belirlendi. 30 Eylül'de yoğun bakımda beyin kanaması geçiren Urhan, komaya girdi. Komadan çıktıktan sonra 25 Ekim 2018'de sağ kolu dirsek altından ampute edildi. Bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Urhan, dün 11.30'da girdiği septik şokla bilincini kaybetti ve kalbi durdu. Urhan, çabalara rağmen kurtarılamadı. "Bu bir cinayettir" diyen Urhan'ın eşi Halis Urhan, şikâyetçi olacağını söyledi.