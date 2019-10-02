Yaşar İpek cezaevinde

Boşanma davası açtığı 1 yıllık eşi şarkıcı Yaşar İpek'in psikolojik ve fiziksel şiddetine uğradığını iddia eden Seren Serengil, eşine 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Eşinin daha sonra bir magazin programına katılarak mahkemenin kararını ihlal ettiğini ve tansiyonunun yükseleceğini bilerek iftira attığını öne süren Serengil, geçen ay adliyeye gelerek eşi hakkında zorlama hapsine karar verilmesini istedi. Mahkeme, Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

Yaşar İpek'e hapis kararı! Adliye'ye geldi

'KONUŞMA YASAĞINDAN'

Kararın tebliği edilmesinin ardından Yaşar İpek, 3 günlük cezasını çekmek üzere dün avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Teslim olmadan önce adliye girişinde açıklama yapan Yaşar İpek, "İşlemlerimiz yapılacak. Teslim olacağız. Arkadaşlar ben tekrar söylüyorum, ben bu cezayı herhangi birine fiziki bir şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Seren Hanım'a bunu yaptığım için burada değilim. Konuşma yasağını çıkardılar ve yasağın arkasında sürekli iddialarda, iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim şu anda böyle bir pozisyonu. 'Efendi efendi bitsin gitsin' isterdim. Ben konuşma yasağından dolayı giriyorum. Herhangi bir darp raporu, herhangi bir fiziki şiddet hani bağırmamı çağırmamı çekmişler de FETÖ'cü gibi, kalkıp fiziki bir şekilde vurmamı mı çekmemişler. Ben onun elini tuttum buralarda, aklıma geliyor şimdi gerçekten çok üzücü bir durum. Bariyerleri kırarak onu götürdüm teslim ettim. O beni bu şekilde hapse soktu" dedi. İpek, "Bana diyor ya, 'Benim için projeydin' demişim. Asıl ben onun için projeymişim" diye konuştu.