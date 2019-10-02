İphone 11’in Türkiye satış fiyatı belli oldu! IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

Dünyanın teknoloji devi markası olarak bilinen Apple eylül ayının başlarında yaptığı lansmanda yeni telefon iphone 11 tanıtımını yapmıştı. Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği ürün ön siparişleri 13 Eylül tarihinde alınmaya başlandı. Ancak vatandaşlar "iPhone 11 ne zaman Türkiye'de çıkıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? Özellikleri ve ayrıntılar haberimizde…

IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone 11 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarında ve 194 g. Önü ve arkası cam. alüminyum çerçevesi var (7000 serisi alüminyum. IP68 sertifikasına sahip, 2 metre derinlikte suda 30 dakika dayanabiliyor.

Ekran tarafına bakacak olursak, 6.1 inç boyutunda 828x1792 çözünürlüğünde Liquid Retina IPS LCD ekranı var. Ekranın gövdeye oranı ise %79.

Apple A13 Bionic sistem çipinden güç alan telefonda, 64/128/256 GB dahili depolama yer alıyor. 4 GB RAM'i var. Kameraya bakacak olursak, arka kısımda geniş açı ve ultra geniş olmak üzere iki tane 12 MP kamera var. Önde 12 MP kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kayıt yeteneğine sahip.

Dolby Atmos ve HDR 10 desteği olan telefonun pili de 3110 mAh. Ayrıca hızlı şarjı ve kablosuz şarjı da destekliyor. Ancak iPhone 11'in kutusundan 5 W'lık adaptör çıkıyor.

IPHONE 11, IPHONE 11 PRO VE IPHONE 11 PRO MAX'IN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max 20 Eylül'de Amerika ve bazı ülke pazarlarında satışa çıktı.

iPhone 11'in ABD fiyatı 699 dolar dolar olarak açıklandı. Apple'ın üst segment gözdeleri iPhone 11 Pro 999 dolar, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatına sahip.

iPhone 11'in ABD fiyatları şu şekilde:

iPhone 11 64 GB: 699 dolar

iPhone 11 128 GB: 749 dolar

iPhone 11 256 GB: 849 dolar

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın ABD fiyatları da şu şekilde:

iPhone 11 Pro 64 GB fiyat: 999 dolar

iPhone 11 Pro 256 GB fiyat: 1149 dolar

iPhone 11 Pro 512 GB fiyat: 1349 dolar

iPhone 11 Pro Max 64 GB fiyat: 1099 dolar

iPhone 11 Pro Max 256 GB fiyat: 1249 dolar

iPhone 11 Pro Max 512 GB fiyat: 1449 dolar

IPHONE 11, IPHONE 11 PRO VE IPHONE PRO MAX TÜRKİYE FİYATI VE TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

iPhone 11 serisinin ABD fiyatları ve çıkış tarihi Apple tarafından açıklandı. Birçok kişi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın Türkiye'de kaç liradan satılacağını ve ne zaman çıkacağını merak ediyor. İlk olarak çıkış tarihinden bahsedelim. Her ne kadar ortada bir bilgi olmasa da, tahminler iPhone 11 serisinin Türkiye'ye Ekim ayının 2. haftasından sonra geleceği yönünde. Yani Ekim ayı içinde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ı raflarda görebiliriz.

BUGÜN NELER OLDU

iPhone 11'in Türkiye fiyatı ne olacak? İşte bu konuda bazı tahminler yapılıyor. Başlangıç fiyatı olarak iPhone 11'in 8 bin TL, iPhone 11 Pro'nun 11 bin TL ve iPhone 11 Pro Max'in 12 bin civarında olabileceği ileri sürülüyor. Fakat bu tahminlere rağmen Tekno Safari sitesi tarafından iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları hakkında bir haber paylaşıldı.