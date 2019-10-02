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Kaldığı yurdun penceresinden düşen liseli Tuana yaşamını yitirdi!

’un Yomra ilçesinde, fen lisesi öğrencisi Tuana S.(14), kaldığı kız öğrenci yurdunun 3'üncü kattaki penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:57
Kaldığı yurdun penceresinden düşen liseli Tuana yaşamını yitirdi!

Olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SEVENLERİ YIKILDI

Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. Tuana S.'nin intihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

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Kaldığı yurdun penceresinden düşen liseli Tuana yaşamını yitirdi!
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