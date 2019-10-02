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'da öldürülen Aleyna Can davasında karar; sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin biri tutuklu üç kişinin yargılandığı davada karar çıktı.  Davanın tutuklu sanığı Mesut Vural'ı  "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Aleyna Can'ın arkadaşı  Bayram Ekici ve kardeşi Ercan Ekici'nin beraatine karar verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 16:30
Kartal'da öldürülen Aleyna Can davasında karar; sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut Vural, başka suçtan tutuklu sanık Bayram Ekici, Bayram Ekici'nin kardeşi tutuksuz sanık Ercan Ekici ve avukatları katıldı. Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müşteki Fatma Yirmibeş'in Avukatı Kübra Süleyman, sanıkların suçu kasten işlediklerini öne sürerek üç sanığın da "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Söz alan Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

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Kartal'da öldürülen Aleyna Can davasında karar; sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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