Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kayıp Mesut'un derede cesedi bulundu

Kayıp Mesut'un derede cesedi bulundu

'ın Çerkezköy ilçesinde, birlikte yaşadığı kız kardeşinin 10 gündür haber alamadığı (23), Çorlu Deresi'nde cansız bedeni bulundu bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:38
Kayıp Mesut'un derede cesedi bulundu

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nde bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmayı aradı. Hemen bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Mesut Bektaş'a ait olduğunu belirledi.
Bektaş'ın kız kardeşiyle birlikte yaşadığı, zaman zaman uzun süreler arkadaşlarında kaldığı bu nedenle hakkında kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı.

Çalıştığı fabrikadaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın kesin ölüm nedeni, İstanbul Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp Mesut'un derede cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN