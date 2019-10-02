Kayıp Mesut'un derede cesedi bulundu

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nde bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmayı aradı. Hemen bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Mesut Bektaş'a ait olduğunu belirledi.

Bektaş'ın kız kardeşiyle birlikte yaşadığı, zaman zaman uzun süreler arkadaşlarında kaldığı bu nedenle hakkında kayıp başvurusu yapılmadığı ortaya çıktı.



Çalıştığı fabrikadaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın kesin ölüm nedeni, İstanbul Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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