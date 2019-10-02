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Komşu kavgası: Bir ölü, 2 yaralı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019
Komşu kavgası: Bir ölü, 2 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Aynı sokak üzerinde oturan ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, Selahattin Bakır'la babası Osman S.'nin tartıştığı gören Orhan S., elinde bıçakla yanlarına geldi. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selahattin Bakır (39) sırtından, kardeşi Gökhan Bakır (22) da karnından bıçakladı. Arbede sırasında arada kaldığı ileri sürülen Barış P. ise kolundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Selahattin Bakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Bakır'ın durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. Kalabalık grup, hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet tarafından dağıtıldı.
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Komşu kavgası: Bir ölü, 2 yaralı
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