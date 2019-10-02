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’den ve yağış uyarısı geldi! başta olmak üzere…

Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış ve uyarısı geldi. Ekim ayına girmemiz ile birlikte sıcaklıklar yurt genelinde düşüş göstermeye başladı. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 5 günlük hava durumu raporuna yer verdi. Hafta sonu ülke genelinde yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden azalacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 08:00
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere…

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere tüm yurdu ilgilendiren ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde sıcak havalar etkisini gösterirken bazı illerimiz için yağış uyarısı verildi. Özellikle bu hafta sonu plan yapacaklar için Meteoroloji hava durumu 5 günlük raporunda yağışların etkisini göstereceğini önemle vurguladı. Peki, Hava durumu bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri paylaşıldı. Haberimizin devamında güncel hava durumu verilerine ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere…
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