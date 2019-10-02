Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Miss Turkey 2019 final saat kaçta, hangi kanalda? Miss Turkey 2019 finali başlıyor!

2019 final saat kaçta, hangi kanalda? finali başlıyor!

Bu akşam düzenlenecek olan 2019 finalinde yarışacak 20 aday için heyecan dorukta. 'nin en güzel kadını bu akşam seçilecek. Vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelen yarışmayı geçtiğimiz sene 19 yaşındaki Şevval Şahin olmuştu. Peki 2019 Miss Turkey güzeli kim olacak? Miss Turkey finali saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.10.2019 20:04
Miss Turkey 2019 final saat kaçta, hangi kanalda? Miss Turkey 2019 finali başlıyor!

final heyecanı sürüyor. Yüzlerce aday arasından seçilen 20 finalist bu akşam 'nin en güzel kızı seçilmek için yarışacak. Bu akşam yapılacak olan finalistleri; Simay Rasimoğlu, Bilgi Nur Aydoğmuş, Melike Kanbur, Hüray Ertürk, Dilara Özdemir, İdil Doğa Oral, Selin Karaaslan, Ada Demirelli, Reyhan Kasapoğlu, Aleyna Yavaş, Nazlı Can Çetin, Zübeyde Lokmanoğlu, Elif Yahyaoğlu, Sandra Deniz Karslı, Nursena Özcanlı, Ece Demiralp, Pelin Kahraman, Büşra Turan, Naz Özdeğirmenci isimlerindeki 20 genç güzelin yarışacağı Miss Turkey ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda? Birinci belli oldu mu? İşte detaylar…

MISS TURKEY 2019 FİNALİ HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin en güzel kadınını seçecek olan yarışma bu akşam yapılacak. Miss Turkey 2019 finali hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabı haberimizin devamında…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Miss Turkey 2019 final saat kaçta, hangi kanalda? Miss Turkey 2019 finali başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN