Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Obruğa düşen kişi öldü

Obruğa düşen kişi öldü

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Obruğa düşen kişi öldü
KARAMAN'DA merkeze bağlı Akçaşehir beldesi Çakır mevkisindeki dağlık araziye gelen Menduh Baştürk (65) güvercin gübresi toplamak için yaklaşık 80 metrelik obruğa ip merdiven sarkıttı. İnişi sırasında bastığı merdivenin ipi kopan Baştürk, aşağıya düştü. Olayı gören Baştürk'ün arkadaşı Yasin Gökdemir'in yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bellerine halat bağlayarak indikleri obrukta Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Obruğa düşen kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN