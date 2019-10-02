Obruğa düşen kişi öldü

KARAMAN'DA merkeze bağlı Akçaşehir beldesi Çakır mevkisindeki dağlık araziye gelen Menduh Baştürk (65) güvercin gübresi toplamak için yaklaşık 80 metrelik obruğa ip merdiven sarkıttı. İnişi sırasında bastığı merdivenin ipi kopan Baştürk, aşağıya düştü. Olayı gören Baştürk'ün arkadaşı Yasin Gökdemir'in yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bellerine halat bağlayarak indikleri obrukta Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.